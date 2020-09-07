В акваторию Черного моря вошел разведывательный корабль ВМС Франции

В акваторию Черного моря вошел большой разведывательный корабль ВМС Франции. Фото: Архив "КП"

В акваторию Черного моря вошел французский разведывательный корабль Dupuy de Lome («Дюпюи-де-Лом»). Целью его была радиоэлектронная разведка для Франции.

Корабль спроектировали специально для таких миссий – на нем установлено радиоэлектронное оборудование. Оно позволяет обнаруживать, засекать и прослушивать сигналы систем связи.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на ВМФ России, в прошлом году корабль с разведкой в Черное море входил шесть раз. В этом году эта миссия у него первая.

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