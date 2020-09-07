Крымские ученые нашли несколько случаев загрязнения Черного моря

В районе Керченского залива наблюдалось больше всего случаев превышения ПДК по нефтепродуктам Фото: Александра Тимощенко

В Крыму ученые зафиксировали несколько случаев загрязнения воды в Черном море за август. Такую информацию предоставил Крымский гидрометцентр. По данным специалистов, больше всего загрязнений связано с нефтепродуктами.

В районе Ялтинского залива выявили два случая превышения ПДК (предельно допустимой концентрации) по растворенному кислороду и столько же случаев превышения ПДК по гептахлору, а в районе Керченского залива - целых шесть случаев превышения ПДК по нефтепродуктам.

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