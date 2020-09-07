Керченских погорельцев власти Крыма обеспечат квартирами

Жителей сгоревшей керченской многоэтажки обеспечат квартирами. Фото: Архив "КП"

Правительство Крыма обеспечит местных жителей Керчи, пострадавших от взрыва газа, квартирами. До этого момента люди будут жить в санаториях и гостинице.

- Мной принято решение о приобретении 40 квартир для жителей 3 подъезда дома № 93 на улице Кирова в городе Керчи, где произошел взрыв, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, слова которого приводит Крым 24.

Проживание и питание погорельцев происходит за счет крымских властей. Помимо этого, Аксенов добавил, что все пострадавшие сами смогут выбрать, как именно получить жилье.

- Ситуация на особом контроле, сегодня до конца дня все инструменты будут отработаны, - добавил Аксенов.

Напомним, из-за взрыва бытового газа в одной из многоэтажек Керчи произошел пожар вечером 26 августа. Во время происшествия пострадала женщина – ее с 60% ожогов тела увезли в больницу, где она скончалась спустя пару дней. Подъезд, в котором произошла трагедия, признали аварийным, а жителей этого подъезда расселили в санатории и хостелы.

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