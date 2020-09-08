Погода в Крыму на 8 сентября: переменная облачность и тепло до +29

На полуострове переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 сентября на Крымском полуострове пройдет, как обещают синоптики, без каких либо сюрпризов со стороны природы.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Утром местами туман. Ветер северо-западный до 12 м/с. Температура воздуха днем 27…29°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха 27…29°.

Вода в Черном море прогрелась до +25°.

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