Температура воды в Крыму в Черном море 8 сентября 2020

Температура морской воды у берегов Севастополя варьируется от 23 до 25 градусов. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самая теплая вода на юге полуострова сейчас в районе Карадага и Ялты – 25 градусов. Чуть прохладнее в Феодосии и Алуште – 24 градуса. В Севастополе местами море прогрелось до 25 градусов, а где-то температура воды составляет всего 23 градуса.

На западном побережье синоптики никаких температурных изменений не фиксируют. И у берегов Евпатории, и в Черноморском море прогрелось до 24 градусов.

На восточном берегу региона понизилась температура морской воды в Азовском море – 24 градуса. В Керченском проливе температура воды, наоборот, повысилась до 25 градусов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50