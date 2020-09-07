Двух жителей Краснодарского края посадили в тюрьму за ограбление в Крыму

Двух грабителей из Краснодарского края в Крыму осудили на 8 и 9 лет за разбойное нападение. Фото: Архив "КП"

В Крыму осудили двух жителей Краснодарского края на 8 и 9 лет за разбойное нападение на крымчанина. Во время заседания подсудимые во всем признались и раскаялись в надежде получить более мягкое наказание, сообщает ForPost.

Инцидент произошел в январе прошлого года. Прослышав, что в Крыму живет богатый селянин, жители одного из сел Краснодарского края решили его ограбить. Мужчины разработали план и раздобыли пневматический пистолет, неприметный наряд и самодельные маски.

В Крым, к жертве, они добрались на такси одной «прекрасной» январской ночью. Ворвавшись в дом, они избили хозяина, скотчем связали его и путем угроз жизни потребовали ценности. Из дому грабители вынесли деньги и ювелирные драгоценности на сумму больше 2 миллионов рублей.

Вину свою подсудимые полностью признали, в содеянном раскаялись. Изучив материалы дела и приняв во внимания слова обвиняемых, суд приговорил одного к 8 годам заключения, второго – к 9 годам.

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