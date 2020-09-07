Жителям Симферополя за воду в баках платить не нужно

Местным жителям Симферополя за «уличную» воду платить не нужно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Установка баков во дворах многоэтажек и частных секторов местных жителей крымской столицы мало успокаивает. Уже не в первый раз люди интересуются, должны ли они оплачивать эту воду. Все-таки 10 кубов – это не такой уж и маленький объем.

- За воду, которая находится в емкостях, размещенных в жилых микрорайонах, никакая оплата с населения взыматься не будет, - цитирует Крымская газета пресс-службу администрации крымской столицы.

Что же до наполнения баков, то здесь дело обстоит вот как: на каждом резервуаре будет номера телефонов единой диспетчерской службы города. О том, что в емкости воды осталось мало, местные жители будут сообщать туда. Во время подачи заявки на наполнения бака нужно будет назвать номер бочки и количество оставшейся в ней воды.

- Диспетчер в свою очередь перепроверяет информацию, потому что возможны и ложные звонки. То есть, он набирает старшего, закрепленного за этой емкостью. Если старший подтверждает информацию, то туда направляется водовозка – долить или полностью заправить бочку. Это будет оперативно вот так работать, - объяснили в пресс-службе администрации.

Воду в баки будут привозить из 8 водозаборов ГУП РК «Вода Крыма». Параллельно специалисты Роспотребнадзора будут следить за качеством воды и необходимостью обработки резервуаров.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50