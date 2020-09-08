В Крыму коронавирус подтвердили у 46 человек за сутки

Фото: Светлана Маковеева Фото: Архив "КП"

Коронавирус подтвердили у 46 человек за сутки в Крыму. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- 21 из них выявлен при обращении за медицинской помощью, 20 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 - при скрининге здорового населения, - сообщил глава РК.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировали 2 891 случай коронавируса, 93 из них завезены из-за границы, 124 - из субъектов РФ и по контакту с ними, 2 196 случаев выявили при обращении за медпомощью и по контакту с лицами, у которых лабораторно подтвердили коронавирус.

Выздоровели за весь период 1847 человек, 22 из них за последние сутки. Скончались с начала пандемии 34 человека.

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