Под Симферополем на несколько часов перекроют движение из-за аварийных работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферопольском районе на несколько часов перекроют движение по автотрассе 35А-002 Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта из-за аварийно-восстановительных работ.

Дорога между селами Красная Зорька и Новоандреевка будет закрыта с 10.00 до 14.00. Рабочие установили соответствующие знаки на участке, сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.

На официальном сайте Минтранса региона можно ознакомиться со схемой объезда перекрытой автотрассы.

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