В Симферополе горел Mersedes ранним утром

В Симферополе ранним утром горел автомобиль, пострадавших нет. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

В Симферополе ранним утром горел автомобиль. Пострадавших нет.

Сообщение об инциденте в пожарную службу поступило в 6.00 8 сентября: по улице Маршала Жукова горел автомобиль марки «Mersedes».

К месту происшествия оперативно выехала бригада аварийно-спасательной части специализированного отряда Главного Управления МЧС России по Республике Крым.

Пожар потушили за двадцать минут на площади 3 квадратных метров, сообщает Крымское информационное агентство. Причина возгорание устанавливается.

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