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Мэр Симферополя развеяла миф о том, что воду привозят в цистернах с Кубани

Симферопольские баки заполняют водой из пункта по улице Гурзуфской
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Симферопольские баки заполняют водой из пункта по улице Гурзуфской.

Симферопольские баки заполняют водой из пункта по улице Гурзуфской.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Установленные во дворах многоэтажек и частных секторах симферопольские баки заполняют водой из пункта по улице Гурзуфской. Помимо него в крымской столице есть еще шесть точек, откуда можно брать воду, но пока пользуются только одним.

- Это питьевая вода, но перед употреблением мы рекомендуем ее кипятить, - подчеркнула мэр города Елена Проценко в эфире радио «Спутник в Крыму». Также она развеяла миф о том, что воду привозят с Кубани в цистернах.

До конца недели власти Симферополя решат вопрос об установке видеонаблюдения за баками, добавила Проценко. Также частично починили ранее разбитые топором емкости.

Напомним, с 7 сентября начался 3 этап перевода Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов и еще 39 населенных пунктов региона на почасовую подачу воды. Так, сейчас воду будут подавать только утром и вечером.

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