В Ялте из пожара в многоэтажке вытащили двоих детей и четырех взрослых

В Ялте горела многоэтажка, пострадавших нет. Фото: официальный сайт ГУ МЧС по Крыму.

В Ялте из пожара в многоэтажке спасли шесть человек, двое из которых были детьми. Еще тридцать эвакуировали. Происшествие случилось вечером, пострадавших нет.

В пожарную службу о том, что из окон квартиры на 12 этаже жилого дома по улице Весенняя валит дым, а также просит о помощи женщина, сообщили в 17.55. На место происшествия оперативно выехала бригада пожарников ГУ МЧС по Крыму.

Причиной сильного задымления и возгорания послужило короткое замыкание в шахте кабельного канала. Пожар тушили на площади в 10 квадратных метров. Из здания во время ликвидации возгорания спасли шестерых, двое из которых дети. Также эвакуировали еще 30 человек.

Напомним, из-за взрыва бытового газа в одной из многоэтажек Керчи произошел пожар вечером 26 августа. Во время происшествия пострадала женщина – ее с 60% ожогов тела увезли в больницу, где она скончалась спустя пару дней. Подъезд, в котором произошла трагедия, признали аварийным, а жителей этого подъезда расселили в санатории и хостелы. Власти Крыма обещали обеспечить погорельцев квартирами.

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