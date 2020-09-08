Трассу «Таврида» передадут в федеральную собственность в 2021 году. Фото: официальный сайт Минтранс Крыма.

Федеральной собственностью трасса «Таврида» станет в 2021 году после сдачи в эксплуатацию. На данный момент объект является республиканским, поскольку строился он на часть средств из бюджета Крыма.

- Содержать дорогу в нормативном состоянии со всеми вытекающими обстоятельствами будет Российская Федерация. Мы в следующем году точно передадим трассу «Таврида» как построенную, - объяснил министр транспорта региона Сергей Карпов.

Оформление трассы должны закончить до конца этого года, подчеркнул Карпов. По его словам, специальное обособленное подразделение ФКУ «Тамань» уже в регионе есть.

На содержание государству также отдадут трассы от «Тавриды» до Армянска и Джанкоя, а еще дорогу Евпатория – Мирный.

- Они стоят в программах допфинансирования в части приведения в нормативное состояние и передачи федеральным властям. Сроки есть - до 2023 года передать в федеральную собственность, - уточнил Карпов.

Касаемо дороги на Джанкой: ее ремонтирует компания «ВАД» в рамках нацпроекта БКАД.

- Это будет качественная дорога с нормативным трафиком движения. Трасса, которая идет на Армянск и выходит на Украину, входит в европейскую магистраль. Соответственно, она точно будет доводиться до первой категории. Будет рассматриваться как федеральная дорога. В том числе будет предусмотрен обход города Армянска, - рассказал министр Карпов.

Помимо этого, в Крыму построят неразрывную дорожную сеть первой категории.

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