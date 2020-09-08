Крымское правительство с 2021 года будет утверждать все планируемые ремонты

Сергей Аксенов отчитал властей муниципалитетов за неуместный выбор объектов для ремонтных работ. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов отчитал властей муниципальных управлений за неуместный выбор объектов для ремонтных работ. Теперь, по решению Аксенова, с 2021 года вся планируемая стройка будет утверждаться во время заседания правительства Крыма.

- Принято решение, что все улицы по всем городам и районам Крыма, на которых запланированы проектные, ремонтные, строительные работы в 2021 году, будут рассматриваться и утверждаться непосредственно в Совете министров после детального анализа. Это решение позволит комплексно подойти к решению вопроса, выстроить грамотную очередность объектов, - объяснил Аксенов.

Необходимость каждого проекта будет изучаться и обсуждаться в Совмине, и уже потом только утверждаться. При этом, по словам главы Крыма, для лучшего результата чиновники будут отправляться на места. А итоговые голосования будут проходить на заседаниях, подытожил Аксенов.

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