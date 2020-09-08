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Происшествия

Спас случайный свидетель: Туристов в Алупке едва не унесло в открытое море

Два человека прогуливались на катамаране, когда их стало уносить от берега
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
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С начала года на воде в Крыму погиб 41 человек.

С начала года на воде в Крыму погиб 41 человек.

Фото: Михаил ПАТЛИС

Днем 7 сентября в курортом поселке Алупка произошло ЧП: катамаран с двумя пассажирами едва не унесло в открытое море.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, на помощь туристам пришел неравнодушный мужчина на гидроцикле, который увидел терпящих бедствие.

В медицинской помощи люди не нуждались.

По данным МЧС, с начала года на воде произошло 58 происшествий, погиб 41 человек, спасено 42.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧП