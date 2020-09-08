Патриотов обманули: Киев не дал переселенцам из Крыма обещанное жилье

Уезжая из Крыма люди рассчитывали на помощь властей "незалежной". Фото: Архив "КП".

В Киеве, под офисом президента Украины Владимира Зеленского проходит акция протеста, организованная переселенцами из Крыма и Донбасса. В акции участвуют всего несколько десятков человек. Причина протестов - льготная программа кредитования.

По словам участников пикета, льготная программа для переселенцев существует только на бумаге и не финансируется.

- Мы требуем от власти реального финансирования в 2020 году программ кредитования «Доступное жилье» под 3% и «Временное жилье, - объясняет организатор акции Олег Патюк. - Хочется, чтобы появились какие-то сдвиги. Чтобы решились вопросы хотя бы для десятков, сотен, а, возможно, и тысяч внутреннеперемещенных граждан Украины, которые больше всего нуждаются в помощи.

На решение проблемы с переселенцами Киев выделил 100 миллионов гривен (270 миллионов рублей), но деньги перераспределили на другие нужды.

По словам организатора акции, единственное, что получают переселенцы из Крыма и Донбасса, это адресную помощь в размере 440 гривен (1200 рублей) для работающих людей и 1 тысячу гривен (2700 рулей) для неработающих.

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