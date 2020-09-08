В Феодосии закрыли детский сад из-за вспышки ротавирусной инфекции у детей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Феодосийский детский сад «Катюша» закрыли после вспышки ротавирусной инфекции в одной из групп. Родители рассказали, что их малыши после смены в учреждении жаловались на дикие боли в животе, у многих также началась сильная рвота.

- Ребенок вернулся из садика, все было нормально. Через пару часов стали писать родители других детей, что у малышей сильная рвота. Жаловались на боли в животе. Чуть позже стало плохо и моему сыну. Рвота началась часов в 19 и просто не останавливалась до 4 утра, - рассказала мама одного из заболевших малышей, слова которой приводит Крым 24.

На тот момент на подобные симптомы у своих детей пожаловалось около 10 человек. Изначально предполагали, что это пищевое отравление, но глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко опроверг диагноз.

- Это ротавирусная инфекция. Сейчас детсад пока закрыт, мы приведем его в соответствие. Меры принимаются, мы уже начинаем ряд мероприятий, есть предписания Роспотребнадзора. Дети пока дома, - уточнил мэр города.

Когда детский сад вновь распахнет двери для детей – пока неизвестно.

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