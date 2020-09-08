В Симферополе и Севастополе 9 сентября частично отключат электричество

Свет потухнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя временно исчезнет свет, потому что энергетики затеяли ремонт электросетей

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Русская, 136г;

ул. Гастелло;

ул. Луговая, 1-53(нечет), 67

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 16.00

ул. Актюбинская, 37, 40, 42, 44;

ул. Кокчетавская, 25, 26, 28

с 13.00 до 17.00

село Штурмовое: ул. Комиссара Морозова, 2-4; ул. Шулинская, 8-14, 9-А, 3-А, 1-13, 17, 21, 25; ул. Спокойная, 12, 7-11; ул. Коминтерна, 19

с 9.00 до 17.00

село Орлиное: ул. Рассветная, 8, 12-14; ул. Рябиновая, 12-А, 2-26, 1-25, 37; ул. Степная, 2-4, 12-14, 1-15; ул. Ивана Пахомова, 8; ул. Вишневая, 46-А, 24-А, 2-46, 1-35

село Орловка: ул. Гагарина, 2-54, 3-А, 3

с 8.00 до 17.00

село Родниковое: ул. Карадагская 2,6,16; ул. Менгирская 7-А,1; ул. Васильковая 6,14,20; 1-9 (нечет); пер. Орлиновский 2-8(чет); 1-7(нечет); ул. Куликова 2-а,2; 1-17(нечет); ул. Баштановая 1-7 (нечет); ул. Скитальца 2,20,24,62,30-42(чет); 17,19,27-53 (нечет)

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