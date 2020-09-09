Температура воды в Крыму в Черном море 9 сентября 2020

Самая холодная вода на западном побережье полуострова в Черноморском. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самая холодная вода на юге республики сейчас в Алуште – 24 градуса. В районе Карадага, Феодосии, Ялты и Севастополя море прогрелось до 25 градусов.

На западном побережье до 25 градусов повысилась температура морской воды у берегов Евпатории. Самое холодное море сейчас в Черноморском – 24 градуса.

На восточном побережье синоптики фиксирует повышение температуры воды до 25 градусов в Азовском море. Без изменений остаются температурные значения моря в Керченском проливе – 25 градусов.

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