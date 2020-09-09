Погода в Крыму на 9 сентября: без осадков и тепло до +27

В Крыму тепло и уютно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 сентября на Крымском полуострове, как обещают синоптики, опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 24…26°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северный до 11 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный до 12 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-западный до 6-11 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

Вода в Черном море теплая и комфортная: + 24°… 25°.

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