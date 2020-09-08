Приговор суда: Михаил Ефремов проведет в колонии общего режима 8 лет

Михаил Ефремов проведет в колонии строгого режима 8 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве к 8 годам колонии общего режима приговорили Михаила Ефремова, виновного в смертельном ДТП. Три месяца назад, 8 июня, в центре столицы произошла авария, главным виновником которой стал известный актер Михаил Ефремов.

По словам свидетелей ДТП, заслуженный артист России, будучи за рулем джипа в нетрезвом состоянии, вылетел на встречную полосу и столкнулся на Смоленской площади с двумя автомобилями. Трагедия унесла жизни 57-летнего Сергея Захарова из Рязани, подрабатывавшего в Москве.

Судья во время заседания рассмотрела все материалы дела. Слова потерпевших служителям Фемиды показались достоверными и согласующимися между собой. Доводы в защиту Ефремова во время судебного процесса развалились как карточный домик.

В итоге суд признал Ефремова виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. Помимо этого, подсудимый обязан выплатить старшему сыну погибшего 800 тысяч рублей, сообщает kp.ru.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50