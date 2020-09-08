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В Ялте на Белой даче прошла премьера пьесы «С тобой и без тебя»

Театрализованная читка стала ключевым событием фестиваля «Крымская театральная осень»
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Впереди еще несколько дней фестиваля "Крымская театральная осень"

Впереди еще несколько дней фестиваля "Крымская театральная осень"

Фото: Александра Тимощенко

В доме-музее А.П. Чехова в Ялте, на знаменитой Белой даче, 6 сентября прошла первая театрализованная читка пьесы «С тобой и без тебя». Во время премьеры присутствовала сама автор пьесы, театральный критик, кандидат искусствоведения Любовь Лебедина прошла.

Зрители очень тепло приняли премьеру, а актеры питерского театра «Балтийский дом» впечатлили своим профессионализмом.

- Ребята молодцы! Отлично отработали, все было очень профессионально. Их и приняли хорошо, - рассказала КП-Крым автор самой пьесы Любовь Лебедина.

В прошлом году на фестивале показывали спектакли по мотивам русских классиков - Александра Пушкина, Николая Гоголя, Антона Чехова, Михаила Булгакова и других, то в этом году спектакли приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С 4 по 10 сентября во второй раз на полуострове проходит неделя национальных театров «Крымская театральная осень». Крымчан радуют спектаклями в трех городах: Ялте, Керчи и Симферополе.

Все постановки традиционно проходят в Ялтинском театре имени А.П. Чехова, Керченском дворце культуры «Корабел» и Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым.

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