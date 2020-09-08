Погорельцам из керченской многоэтажки предложат несколько вариантов поддержки. Фото: Сергей Бороздин / Facebook

В Керчи жителей многоэтажки, где вечером 26 августа произошел пожар из-за взрыва газа, крымские власти обеспечат квартирами. По словам главы региона Сергея Аксенова, к каждому будет индивидуальный подход – люди смогут получить жилье удобным для них способом.

При этом глава администрации Керчи Сергей Бороздин добавил, что в планах у руководства дать несколько вариантов решения возникшей проблемы с жильем. Погорельцы смогут получить либо квартиру, либо временное жилье, либо компенсацию по сертификату.

Помимо этого, по словам Аксенова, из резервного фонда республики выделили 5 миллионов 300 тысяч рублей на то, чтобы поставить новые окна в пострадавших квартирах.

В планах властей Крыма также решение вопроса водоснабжения Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов и еще 39 населенных пунктов региона. На данный момент решается вопрос бурения дополнительных скважин, с которых можно взять до 10 тысяч кубов воды, пишет Крымская газета.

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