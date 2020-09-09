Коронавирус в Крыму: 52 новых случая за сутки

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 8 сентября зарегистрировали 52 случая коронавируса, из них 23 выявили при обращении за медицинской помощью, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, четыре человека выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 25 - при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2943 случая новой коронавирусной инфекции, 93 из них завезли из-за границы.

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