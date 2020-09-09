В Крыму начали прививать от гриппа

Учитывая ситуацию с новой коронавирусной инфекцией, очень важно привиться от гриппа и пневмококковой инфекции, считает министр Фото: Олег ЗОЛОТО

С 7 сентября крымчанам начнут делать прививки против гриппа. Вакцина уже поступила на склад предприятия «Крым-Фармация», также ожидается поступление детской вакцины. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

- Учитывая ситуацию с новой коронавирусной инфекцией, очень важно привиться от гриппа и пневмококковой инфекции, чтобы не допустить сочетания инфекции , которое может привести к отягощению состояния заболевшего человека, - отмечает министр. Для прививания против гриппа уже используют вакцины российского производства «Ультриксквадри», «Совигрипп». Они включают актуальные штаммы вируса гриппа, отличных от штаммов 2019 года.

Все вакцины против гриппа прошли регистрацию в России и разрешены к применению. Для иммунизации от пневмококковой инфекции используется вакцина «Превенар 13» и «Пневмовакс 23». Как сообщает министр, привиться может каждый человек в поликлинике по месту регистрации или пребывания.

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