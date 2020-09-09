Ракетные комплексы ЧФ уничтожили условного противника в Черном море

Фото: Минобороны РФ /"ВКонтакте"

Черноморский флот провел учения по уничтожению надводного корабля условного противника. Как сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, участвовали мобильные береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

- В рамках учения дивизионы береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», дислоцированные на территории полуострова Крым, совершили марши в позиционные районы, отработав алгоритм действий по инженерному оборудованию и маскировке позиций, – говорится в сообщении.

Военнослужащие обнаружили условную цель, и взяли на сопровождение. Учения завершились приведением комплексов к бою, затем военные отработали алгоритм действий по нанесению ракетного удара по кораблю условного противника.

В ЧФ отметили, что учения прошли с электронными ракетными пусками.

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