В школах Симферополя подорожали завтраки. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Мэрия Симферополя решила вопрос финансирования расходов по организации школьного питания для учащихся. Так, бесплатным горячим питанием ученики начальных классов обеспечены за счет субсидий из регионального бюджета.

В день на горячий обед для одного ребенка будет тратиться 60,13 рублей, что практически в два раза больше, чем в прошлом году, - в 2019 завтрак стоил 36 рублей.

Льготников же, учащихся в начальной школе, в новом учебном году будут кормить на 110,13 рублей: из регионального бюджета выделят по 60,13 рублей на каждого обучающегося, а из городского – 50 рублей.

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