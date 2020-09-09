В Крыму у казака украли шашку, сделанную на заказ

Шашку удалось найти вернуть хозяину. Фото пресс-службы МВД

Житель Красноперекопского района Крыма украл из чужого дома дорогостоящую сувенирную шашку.

Как сообщили в местном отделении полиции, сувенир оценивался в 30 000 рублей, а для 63-летнего местного жителя его ценность была еще и в том, что специально для казака шашку изготовили под заказ в Республике Адыгея.

Вором оказался 31-летний житель Красноперекопского района, который неоднократно был судим за кражи. Он раскаялся и полностью признал свою вину.

Позже выяснилось, что мужчина вместе с сыном казака выпивали на днях в его доме. Когда хозяин захмелел, злоумышленник воспользовался ситуацией и украл дорогую вещь.

По достоинству оценить вещь у вора не получилось, он решил продать сувенирную шашку знакомому за 500 рублей и бутылку водки. Полицейским удалось найти украденное и вернуть хозяину.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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