Крымские медики в этом году не получат квартиры из-за коронавируса

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В Крыму из-за пандемии коронавируса перенесли выполнение программы обеспечения медиков жильем. На этот год было запланировано выделение 300 квартир медработникам.

По словам главы РК Сергея Аксенова, региональные инвестпрограммы были сокращены, а средства перенаправили на соцподдержку населения республики в период пандемии коронавируса.

Также глава Крыма сообщил, что нехватка врачей - большая проблема, а потому программа обеспечения медиков жильем продолжит реализовываться. По словам Аксенова, планируется провести рабочее совещаение с Минфином РФ, чтобы восстановить выделение средств для региональных инвестпрограмм на 2020-2021 годы.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Крыма заявили о том, что в 2020 году будет приобретено 300 служебных квартир для медиков. Минздраву РК выделили 100 миллионов рублей на эти цели в середине февраля.

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