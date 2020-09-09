Смертельно опасный рекорд: В Керчи найдено 80 боеприпасов времен войны

Бомбы такого веса не находили с 1990 года. Фото: МЧС

В «Крепости Керчь» пиротехники МЧС нашли и обезвредили больше 11,5 тонн боеприпасов, которые остались еще со времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, в крепости нашли 80 взрывоопасных предметов, среди которых было 4 фугасные авиабомбы, 15 авиабомб и 68 снарядов.

Боеприпасы были вывезены специальным транспортом на Багеровский полигон, где и были уничтожены.

Примечательно, что с момента образования МЧС РФ в 1990 году сотрудники ведомства еще не находили взрывоопасные предметы в таком количестве.

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