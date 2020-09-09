Жители Симферополя просят поставить дополнительный бак. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители крымской столицы просят мэрию выделить дополнительный бак для воды – одного на всех не хватает. Также в единую городскую диспетчерскую службу (ЕГДС) поступают просьбы перенести некоторые емкости в другое место для удобства.

- Все обращения прорабатываются, в ближайшее время будет принято решение по установке, - сообщила на оперативно-хозяйственном совещании в горадминистрации мэр крымской столицы Елена Проценко.

Также после того, как неизвестные вандалы разбили баки, городские улицы начали патрулировать сотрудники МВД.

- Раз в три часа они проверяют целостность емкостей. Патрулирование ведется и в дневное, и в ночное время, - подчеркнула Проценко.

Напомним, с 7 сентября начался 3 этап перевода Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов и еще 39 населенных пунктов региона на почасовую подачу воды. Так, сейчас воду будут подавать только утром и вечером.

При этом во дворах многоквартирных домов и частных секторов устанавливают специальные резервуары для воды, парочку из которых несколько дней назад разбили неизвестные хулиганы. После этого происшествия администрация города решила поставить около баков камеры видеонаблюдения.

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