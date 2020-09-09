На некоторых улицах Ялты в скором времени поставят светофоры

В Ялте на нескольких улицах установят новые светофоры. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

На нескольких перекрестках Ялты в конце сентября поставят светофоры. Новенькие «трехглазые» сигналы украсят перекрестки улиц Карла Маркса – Рузвельта – Игнатенко и Пушкинской – Боткинской, а также улицу Кирова около средней школы №4.

Светофор также установят около прокуратуры, куда перенесут пешеходный переход после ремонта на улице Кирова. Световые сигнальные устройства должны помочь решить проблему пробок на дороге и обезопасить переход дороги для пешеходов.

- Уже совсем скоро регулируемыми станут и некоторые наиболее опасные перекрестки в центре города, - подытожил глава администрации Ялты Иван Имгрунт, слова которого приводит Крымская газета.

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