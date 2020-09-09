В Симферополе и Севастополе 10 сентября частично отключат электричество

Электричество пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
10 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что будет проходить ремонт электросетей.
Где отключат электроток
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. 60 лет Октября, 22а, 24, 24а, 26, 28/80;
ул. Баррикадная, 1, 2;
ул. Залесская, 2, 2а, 1-15 (нечет);
ул. Севастопольская, 118-152 (чет);
ул. Шевченко, 2-28 (чет), 1-23 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Лагерная, 6-32, 3-9;
ул. Чапаева, 2, 50-80, 1-5, 21-41;
ул. Буденного, 6-А, 6-Б, 6-24, 23, 31-59;
ул. Котовского, 48;
ул. Николая Музыки, 1, 7-13, 19-23;
пер Школьный, 2-8
с 10.00 до 12.00
ул. Маяковского, 7;
ул. Сенявина, 1, 3;
ул. Торговая, 4
ул. Героев Подводников 3,6;
ул. Щелкунова 1-15(нечет);
ул. Ефремова 1-А,1,2,12-А;
пр. Гагарина 19-29(нечет),26-32(чет),34-38(чет),44;
Северный док Севморзавода (СК «Авлита»)
с 9.00 до 17.00
село Орлиное: ул. Рассветная, 8, 12-14; ул. Рябиновая, 12-А, 2-26, 1-25, 37; ул. Степная, 2-4, 12-14, 1-15; ул. Ивана Пахомова, 8; ул. Вишневая, 46-А, 24-А, 2-46, 1-35.
село Орловка: ул. Гагарина, 2-54, 3-А, 3
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50