В Симферополе и Севастополе 10 сентября частично отключат электричество

Электричество пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что будет проходить ремонт электросетей.

Где отключат электроток

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. 60 лет Октября, 22а, 24, 24а, 26, 28/80;

ул. Баррикадная, 1, 2;

ул. Залесская, 2, 2а, 1-15 (нечет);

ул. Севастопольская, 118-152 (чет);

ул. Шевченко, 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Лагерная, 6-32, 3-9;

ул. Чапаева, 2, 50-80, 1-5, 21-41;

ул. Буденного, 6-А, 6-Б, 6-24, 23, 31-59;

ул. Котовского, 48;

ул. Николая Музыки, 1, 7-13, 19-23;

пер Школьный, 2-8

с 10.00 до 12.00

ул. Маяковского, 7;

ул. Сенявина, 1, 3;

ул. Торговая, 4

ул. Героев Подводников 3,6;

ул. Щелкунова 1-15(нечет);

ул. Ефремова 1-А,1,2,12-А;

пр. Гагарина 19-29(нечет),26-32(чет),34-38(чет),44;

Северный док Севморзавода (СК «Авлита»)

с 9.00 до 17.00

село Орлиное: ул. Рассветная, 8, 12-14; ул. Рябиновая, 12-А, 2-26, 1-25, 37; ул. Степная, 2-4, 12-14, 1-15; ул. Ивана Пахомова, 8; ул. Вишневая, 46-А, 24-А, 2-46, 1-35.

село Орловка: ул. Гагарина, 2-54, 3-А, 3

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