Молочную кухню Симферополя закрыли на двухнедельный карантин. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На двухнедельный карантин ушла симферопольская детская молочная кухня. Всю продукцию, которую оплатили местные жители, но не успели получить, выдадут уже после него.

- В связи с проведением карантинных мероприятий в период с 10 по 25 сентября временно приостановлена работа детской молочной кухни государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская поликлиника №3», расположенной по адресу: Симферополь, улица Севастопольская, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.

В ведомстве жителям и гостям крымской столицы советуют обращаться в бухгалтерию по вопросам перерасчета.

Напомним, не так давно в Феодосии на карантин ушел детский сад «Катюша» из-за вспышки ротавирусной инфекции у детей. Родители пожаловались, что у их малышей после смены в учреждении были дикие боли в животе, у многих также началась сильная рвота.

Предполагалось, что ребята отравились чем-то из еды, но глава администрации курортного города опроверг все слухи, объяснив, что это ротавирус. Когда детский сад вновь откроет двери – неизвестно.

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