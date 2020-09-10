Погода в Крыму на 10 сентября: без осадков и тепло до +28

На полуострове сухая погода.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
10 сентября на Крымском полуострове, как обещают синоптики, пройдет без сюрпризов от природы-матушки.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха до 25°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
Вода в Черное море теплая: +23°…24°.
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