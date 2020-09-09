На Белой скале пройдет показ моделей российских дизайнеров

Фото: Елизавета Авакова

Белая скала 13 сентября станет модным подиумом - там пройдут показы одежды российских дизайнеров в рамках Крымской недели моды.

По словам организаторов, пройдут показы Надежды Шибиной, Ольги Кирсановой, Евгении Климковой и студии проката платьев «Джейн Эйр».

Гости вечера насладятся крымским игристым, атмосферой заката и коллекциями одежды для детей и взрослых.

Вход на мероприятие по пригласительным, сбор гостей начнется в 17.30.

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