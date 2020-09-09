Главного антикоррупционера Украины могут посадить в тюрьму за землю в Крыму. Фото: украинские СМИ.

На директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника завели уголовное дело за продажу земли в Севастополе и сокрытия этого в декларации. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

По данным украинских СМИ, у Сытника был участок в садовом товариществе «Мираж» Нахимовского района Севастополя. Землю чиновник оформил на жену.

В 2017 году он продал участок за 40 тысяч долларов по российскому законодательству. Факт продажи Сытник скрыл, за что против него возбудили уголовное дело по статье 366-1 УК Украины «Декларирование недостоверной информации». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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