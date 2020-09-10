В многоэтажке по улице Балаклавской Симферополя горела квартира. Фото: официальный сайт ГУ МЧС по Крыму.

В Симферополе из пожара в многоэтажке эвакуировали 16 человек, трое из которых были детьми. Происшествие случилось вечером 9 сентября, пострадавших нет.

В пожарную службу о том, что из окон квартиры на восьмом этаже жилого дома по улице Балаклавской валит дым, очевидцы сообщили в 16.05. На место происшествия оперативно выехала бригада пожарников ГУ МЧС по Крыму.

Пожар на площади 12 квадратных метров потушили в 16.55. Из здания во время ликвидации возгорания эвакуировали 16 человек, трое из которых дети. Причина пожара пока неизвестна, сообщает Крымское информационное агентство.

Напомним, из-за взрыва бытового газа в одной из многоэтажек Керчи произошел пожар вечером 26 августа. Во время происшествия пострадала женщина – ее с 60% ожогов тела увезли в больницу, где она скончалась спустя пару дней.

Подъезд, в котором произошла трагедия, признали аварийным, а жителей этого подъезда расселили в санатории и хостелы. Всем потерявшим в этот день жилье власти Крыма обещали компенсировать ущерб.

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