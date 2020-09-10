Крымские МФЦ с 20 сентября могут вернуть предоставление услуг Госкомрегистра

В крымские МФЦ вернуть предоставление услуг Госкомрегистра планируют с 20 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В крымские МФЦ вернуть предоставление услуг Госкомрегистра планируют с 20 сентября. При этом заранее записаться на официальном портале ГБУ РК «МФЦ» можно будет уже с 15 сентября.

- В случае каких-либо изменений мы обязательно своевременно уведомим крымчан, - уточнила директор ГБУ РК «МФЦ» Ольга Макарова, слова которой приводит Крымская газета.

Напомним, в центрах «Мои документы» пока невозможно получить услуги Госкомитета по госрегистрации и кадастру РК из-за перехода ведомства на новое программное обеспечение.

Но общие услуги крымские МФЦ предоставляют в обычном режиме. Помимо этого, если Госкомрегистр передало в центр «Мои документы» результаты некоторых своих услуг, жители и гости полуострова могут прийти за ними.

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