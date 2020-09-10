Коронавирус в Крыму: за сутки обнаружили 67 зараженных

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 9 сентября зарегистрировали 67 случаев коронавируса. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, 12 зараженных выявили при обращении за медпомощью, 40 - среди контактных с инфицированными, 15 - при скрининге здорового населения.

По данным Аксенова, с нарастающим итогом в Крыму зафиксировали 3010 случаев коронавируса, 93 из них завезены из-за границы. 2275 выявили при обращении за медицинской помощью и по контакту с зараженными, 518 при лабораторном скрининге здоровых людей.

Выздоровевших за весь период - 1966 человек, за сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 6269 человек.

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