Один зараженный коронавирусом скончался в Крыму за сутки

Фото: Архив "КП"

В Крыму один пациент скончался от коронавируса за сутки. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

Таким образом, с начала развития пандемии в Крыму скончалось 36 человек от коронавируса.

Напомним, что за минувшие сутки в республике обнаружили 67 зараженных COVID-19. С начала пандемии зарегистрировали 3010 случаев коронавируса, выздоровели 1966 человек.

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