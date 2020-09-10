В Красноперекопске избрали нового главу горсовета

Фото: Архив "КП"

В Красноперекопске сменили председателя городского совета. Депутаты горсовета на сессии утвердили кандидатуру Константина Некрасова.

Ранее депутаты приняли отставку Марии Стадник, ранее занимавшую должность председателя горсовета с 27 сентября 2019 года. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Константин Некрасов входит в состав постоянной депутатской комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов, он - депутат Красноперекопска.

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