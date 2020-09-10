За работу с Крымом Минфин США оштрафовал «дочку» немецкого банка. Фото: Александр ГЛУЗ

Министерство финансов США оштрафовало немецкий дочерний конгломерат Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за сотрудничество с российским банком, расположенном в Крыму.

- Отдельно DBTCA согласилось перевести $425 000, чтобы урегулировать свою потенциальную гражданскую ответственность за явные нарушения документа от 19 декабря 2014 года о «Блокировке имущества определенных лиц и запрете определенных транзакций в отношении Крымского региона Украины» за 61 операцию, - сообщили на официальном сайте американского казначейства.

Банк, на сотрудничестве с которым заловило Минфин США - Крайинвестибанк, объединившийся 1 января 2020 года с РНКБ.

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