Крымские экологи предлагают особый статус для Гагаринского парка в Симферополе. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Симферопольскому парку имени Гагарина экологи предлагают дать статус особой охраняемой территории местного значения. Это поможет сохранить не только изначальную задумку архитектора Ефима Крикуна, но и природу парка, сообщает ForPost.

По проекту преобразования парка крымская власть в августе собрала рабочую группу. На тему развития этой зоны отдыха планируется провести конкурс концепций, лучшие из которых после воплотятся.

Но экологи считают, что «изобретать велосипед» не нужно – все давно уже придумано и создано, стоит лишь привести в первоначальный вид. Так, парк имени Гагарина – это ландшафтный, английский парк, и известно об этом еще с 1960-х годов.

Его изюминка в том, что зеленая зона сделана с учетом всех неровностей рельефа. При этом по плану в таком парке нет прямых аллей, а высадка деревьев не происходит линейно. Вместо этого – роща на нескольких уровнях.

В подобных парках, к примеру, не подразумевается какая-либо механическая обработка газона, поскольку, по словам экологов, та же стрижка приводит к плачевному результату. Так, из симферопольского парка уже исчезли бабочки и кузнечики, а вслед за ними – певчие птицы.

Еще одной ошибкой, нарушившей гармонию Гагаринского парка, по мнению специалистов, стало разведения в озерах красноухих черепах. Для краснокнижных болотных черепах новое соседство было настолько агрессивным, что популяция в конечном итоге исчезла.

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