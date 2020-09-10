ДТП под Феодосией: Пассажир «десятки» погиб из-за собаки

Парень ехал в сторону Симферополя без прав Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Феодосией произошла смертельная авария, которую устроил молодой водитель без прав, сообщили в пресс-службе крымского главка ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, 21-летний водитель ВАЗ 21104 ехал вместе с двумя пассажирами со стороны Феодосии в Симферополь без прав. На дороге он не заметил собаку и резко затормозил, машина перевернулась.

На переднем пассажирском сидении находился 26-летний парень, который вылетел через лобовое стекло отечественного автомобиля и упал на заднее колесо грузовика «МАЗ». В результате ДТП он погиб.

В аварии пострадал и второй пассажир «десятки»,16-летний подросток. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и множество ссадин. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50