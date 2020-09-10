Аксенов назначил чиновникам Крыма футбольный матч на стадионе «Авангард»

Стадион не могут сдать уже 4 года. Фото: пресс-служба Администрации Ялты

Ялтинский стадион «Авангард», на реконструкцию которого еще 4 года назад был выделен 1 миллиард рублей, должен принять спортсменов уже через год.

Такое поручение Министерству строительства Крыма дал глава региона Сергей Аксенов.

Выступая на совещании по строительной отрасли, Аксенов назвал реконструкцию «Авангарда» затянутым мероприятием и попросил ответственных за ремонт стадиона сдать его в эксплуатацию к 1 сентября 2021 года.

- Чем раньше мы сдадим, тем лучше будет для всех, - подчеркнул глава республики.

В ответ министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов предложил сыграть на стадионе футбольный матч между командами администрации Ялты и Министерства строительства.

- Ну, тогда первой играет команда Минстроя с городом Ялта, 1 сентября, после линейки, - согласился с Храмовым глава Крыма.

Следует отметить, что приводить «Авангард» в порядок должны были еще 4 года назад. Процесс затянулся из-за того, что власти не смогли определить подрядчика работ.

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