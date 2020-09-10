В селе Раздольненского района четыре часа тушили тысячу мешков с соломой. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

В селе Раздольненского района днем 9 сентября сгорела тысяча мешков с соломой. Пострадавших нет, причины возгорания пока неизвестны.

В пожарную службу о возгорании сообщили в 12.15 очевидцы. На место происшествия оперативно выехала дежурившая бригада спасателей. По прибытии выяснилось, что во дворе частного дома на площади 500 квадратных метров горят тюки сена. Действовать стоило быстро, так как огонь мог распространиться на здания.

Пожар тушили около 4 часов. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, огонь уничтожил тысячу мешков с соломой. Пострадавших и погибших нет, причины возгорания пока неизвестны.

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