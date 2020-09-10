Повышений цены на бутилированную воду в Симферополе не фиксируют. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.

Администрация Симферополя ежедневно проверяет магазинные цены на бутилированную воду. На контроле держат стоимость литровых, пятилитровых и шестилитровых бутылок с питьевой водой.

- На сегодняшний день значительный рост не зафиксирован, - цитирует пресс-служба городской администрации начальника управления торговли и бытового обслуживания населения Олега Симонова.

По его словам, покупка воды в объеме 1 литра обойдется горожанам в 18 рублей, 5 литров – 38 рублей и 6 литров – 57 рублей. При этом Симонов успокоил жителей города, что запасов бутилированной воды в магазинах достаточно.

Напомним, после того, как начался постепенный ввод графика водоснабжения, люди пожаловались на необоснованную накрутку цены на бутилированную воду. Руководство города взяло этот вопрос на контроль и настоятельно попросило предпринимателей не завышать цен на воду.

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