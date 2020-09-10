Днем жарко, ночью холодно: Какая погода будет в Крыму в конце недели

На выходных в Крыму ждать усиления ветра до 17 метров в секунду. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Жителей и гостей полуострова ожидает ясный и сухой конец рабочей недели. Выходные дни может омрачить усиление ветра до 17 метров в секунду. Столбик термометра днем поднимется до 26-31 градуса, ночью опустится до 11-16.

По данным крымского гидрометцентра, в Симферополе 11 сентября стоит ждать переменной облачности без осадков. Ночью столбик термометра покажет 14-15 градусов, днем – 28-30 градусов.

12 сентября в крымской столице также будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит 14-16 градусов, а днем - 28-30 градусов.

В Севастополе 11 сентября будет малооблачно. Ночью температура опустится до 14-16, днем поднимется до 26-28 градусов.

12 сентября принесет в город малооблачный день без осадков. Ночью столбик термометра покажет 16-18 градусов, а днем - 28-30 градусов.

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