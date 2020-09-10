Жителю Евпатории грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество

В Евпатории осудят местного жителя за мошенничество в особо крупных размерах. Фото: Архив "КП"

В Евпатории за мошенничество в особо крупных размерах под суд пойдет местный житель. Мужчине передали свыше 5 миллионов рублей, которыми нужно было подкупить администрацию курортного города при приеме капремонта дворов.

Инцидент произошел в ноябре 2017 года: гендиректор одной фирмы на ложных основаниях перевел на счет подозреваемого больше 5,5 миллионов рублей. Эти средства готовились для взятки сотрудникам администрации Евпатории за прием работ по капремонту дворов.

Подозреваемого, получившего деньги, задержали в марте этого года. По факту мошенничества против него возбудили уголовное дело. Мужчине может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф в особо крупных размерах. Материалы уголовного дела направили в суд, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

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